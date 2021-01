Rund um Haus Wildenrath in Wegberg : Abstand halten auch auf schmalen Wanderwegen

Rund um Haus Wildenrath in Wegberg

Wegberg Rund um Haus Wildenrath sind vor allem an Wochenenden viele Wanderer unterwegs. Müll, Hundekot und Pferdeäpfel häufen sich. Auch beim Wandern sollte der Abstand jederzeit gewahrt bleiben.

„Das Gebot der Stunde lautet: Abstand halten und aufeinander Rücksicht nehmen – das gilt für Wanderer, Mountainbiker und Reiter gleichermaßen“, sagt Naturpark-Geschäftsführer Michael Puschmann. Nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW sind öffentliche Wege in der freien Natur grundsätzlich für alle nutzbar. Jedoch dürfen ausgewiesene Strecken nicht verlassen werden. „Uns erreichen zurzeit vermehrt Meldungen zu hinterlassenem Müll, Hundekot und Pferdeäpfeln auf den Wegen. Ich bitte eindringlich, die Wanderstrecken sauber zu halten“, betont Puschmann.

Außerdem gilt in Natur- und Landschaftsschutzgebieten eine Leinenpflicht für Hunde. Weitere Informationen zum richtigen Verhalten von Reitern und Hundehaltern sind im Internet auf den Webseiten des Kreises Viersen und des Naturparks zu finden.

Trauerbegleitung in Wassenberg

Trauerbegleitung in Wassenberg : Sie stehen Angehörigen hilfreich zur Seite

Der Naturpark Schwalm-Nette weist zudem darauf hin, dass das Abstellen von Fahrzeugen auf nicht gekennzeichneten Flächen verboten ist. „Es schadet nicht nur der Natur, sondern ist auch vollkommen unnötigen – Ausweichparkplätze stehen meist in geringer Entfernung zur Verfügung“, betont Puschmann. Rund um Haus Wildenrath kam es zum Thema Parken in den vergangenen Monaten immer wieder zu Beschwerden der Anwohner. Die Stadt Wegberg hat deshalb weitere Parkplätze ausgewiesen, außerdem soll der Parkplatz an Haus Wildenrath künftig nur noch Mitarbeitern der Naturschutzstation zur Verfügung stehen.