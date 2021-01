Katholisches Leben in Wegberg : Gemeinde sagt Gottesdienste bis 31. Januar ab

Katholisches Leben in Wegberg

Die Anmeldungen für die Erstkommunion 2022 haben in Wegberg begonnen. Foto: pixabay.com

Wegberg Auf Präsenzgottesdienste wird bis Ende Januar verzichtet. Zugleich hofft die Gemeinde aber, mit den Vorbereitungen auf die Erstkommunion im kommenden Jahr beginnen zu können: Die Anmeldungen laufen, und im Mai sollen die vorbereitenden Gottesdienste starten.

Aufgrund der weiterhin sehr hohen Infektionszahlen hat sich der Krisenstab der Pfarrei Sankt Martin Wegberg dazu entschlossen, sich der Verlängerung des Lockdown anzuschließen und bis zum 31. Januar keine Präsenzgottesdienste anzubieten. Das teilt der Krisenstab jetzt in einer Presserklärung mit. Durch verschiedene Angebote wie Video-, Text- und Bildimpulse würden die Menschen auch weiterhin „begleitet“. Für persönliche Gebete oder einen Krippenbesuch werden bis Ende Januar Öffnungszeiten für das Gotteshaus angeboten. Diese Zeiten werden per Aushang an den jeweiligen Kirchentüren bekanntgegeben.