Kriminalität in Wassenberg : Einbruch in Dachgeschosswohnung

Wassenberg Die Tat geschah in der Nacht zu Sonntag. Die Polizei sucht Zeugen.

Gewaltsam sind Unbekannte in der Nacht zu Sonntag in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Breiter Weg eingedrungen. Ein Zeuge wurde gegen 0.20 Uhr durch Geräusche geweckt und sah bei der Nachschau an der Dachgeschosswohnung zwei männliche Personen, die an ihm vorbei aus dem Haus in unbekannte Richtung flüchteten.