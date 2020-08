Programm „kinderstark“ im Erkelenzer Land : Neue Fördergelder für Arbeit mit benachteiligten Kindern

Erkelenzer Land Aus dem Programm „Kinderstark“ erhalten mehrere Städte aus dem Norden des Kreises Heinsberg Fördergelder. Erkelenz und Hückelhoven direkt, Wassenberg und Wegberg als Teil des Zuständigkeitsbereiches des Kreisjugendamtes.

Mit dem Programm „Kinderstark“ unterstützt das Land die Präventionsarbeit in den Kommunen beim Kinderschutz mit 14,3 Millionen Euro. Das sind deutlich mehr Mittel als in der Vergangenheit. Ziel ist es, Kinder zu schützen und zu stärken, die in einem schwierigen familiären oder sozialen Umfeld aufwachsen.

Insgesamt werden im Kreisgebiet 150.000 Euro ausgeschüttet. Die Förderungen erfolgen in die Zuständigkeitsbereiche der stadteigenen Jugendämter Erkelenz, Geilenkirchen, Heinsberg und Hückelhoven sowie an das Kreisjugendamt. Sie verteilen sich wie folgt: Erkelenz 25.000 Euro, Hückelhoven 30.070 Euro sowie für das Kreisjugendamt Heinsberg, das für Wassenberg und Wegberg zuständig ist, 46.591 Euro. Außerdem erhalten die Städte Geilenkirchen und Heinsberg jeweils 25.000 Euro.

Michael Kutz als Vorsitzender des Kinderschutzbundes Ortsverband Erkelenz begrüßt die zusätzlichen Mittel: „Grundsätzlich ist jeder Cent, der in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gesteckt wird, sinnvoll. Ich finde Prävention immer besser als nachzuarbeiten“, erklärt Kutz. Ob auch der Kinderschutzbund profitiert, der mit allen Jugendämtern im Kreis zusammenarbeitet, hängt davon ab, welche Projekte mit dem Geld angegangen werden. „Öffentliche Gelder gehen auch schon mal an Träger und Einrichtungen, wenn sie gute Ideen haben“, sagt Kutz. So ist der Kinderschutzbund in Erkelenz in der Hilfe für Flüchtlingskinder sehr aktiv und wird dabei laut Kutz von der Stadt unterstützt, die wiederum Fördergelder vom Bund dafür erhalten hat.