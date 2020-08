Ausstellung in Wassenberg : Anatols Werke in der Galerie Noack

Anatols Werke in der Galerie Noack

Ausstellung in Wassenberg

Wassenberg Eine Ausstellung, allerdings ohne Vernissage und mit Zugang nach Anmeldung, wird am 4. September eröffnet. An diesem Tag kommt auch Herzfelds Witwe Erdmute.

Seine erste „richtige“ Ausstellung präsentiert Galerist Klaus Noack ab Freitag, 4. September: Arbeiten aus dem Nachlass des im Mai 2019 verstorbenen Malers und Bildhauers Anatol, mit bürgerlichem Namen Karl-Heinz Herzfeld. Diese Werke hat Anatols Witwe Erdmute Herzfeld aus ihrem Besitz der Galerie an der Roermonder Straße zur Verfügung gestellt, und sie besucht Wassenberg auch am Eröffnungstag.

Corona-bedingt muss diese Ausstellung allerdings ohne Vernissage und Art-Forum auskommen. „Bis auf wenige Arbeiten handelt es sich um Mischtechniken aus Holz und Pappe“, teilt Galerist Klaus Noack mit. Darunter seien einige „typische Anatols“, aber auch einige ungewohnt spielerische und etliche sehr ernste-private Arbeiten. „Wir freuen uns und sind stolz, dass Erdmute diese Ausstellung ermöglicht, und freuen uns besonders, dass die alte Dame die Galerie am Eröffnungstag besuchen wird“, sagte Noack.

Er hat die Besuchszeiten gestaffelt. Je 15 Gäste können am Eröffnungstag zwischen 14.30 und 17 Uhr für Zeitspannen von je einer halben Stunde eingelassen werden. Kunstfreunde können sich anmelden telefonisch unter 02436 1802 oder 0157 71714588 oder per E-Mail an info@galerienoack.de.