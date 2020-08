Zwei nächtliche Feuer in Viersen : Brände in Süchteln: Keine Hinweise auf Brandstifter

In dem Bereich unweit des früheren Kletterwalds brannten in der Nacht zu Sonntag dicht gestapelte Baumstämme. Foto: Stadt Viersen

Viersen Zunächst brannte in der Nacht zum Sonntag ein Stapel mit Baumstämmen, anschließend sorgten brennende Zeitungen für einen Flächenbrand. Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung gibt es bisher nicht.

Die Feuerwehr Viersen hat in der Nacht zum Sonntag einen brennenden Stapel aus Baumstämmen auf den Süchtelner Höhen gelöscht. Parallel ist ein Flächenbrand am Butschenweg ausgebrochen. „Hinweise auf fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung gibt es bisher ebenso wenig wie auf eine spontane Selbstentzündung“, so Stadtsprecher Frank Schliffke.

Innerhalb von vier Wochen in den Monaten Mai und Juni musste die Viersener Feuerwehr sieben Brände löschen. Unter anderem standen am 4. Juni auf einer Fläche von 200 Quadratmetern Holzkohle und Grillbriketts im Außenlager des Obi-Baumarktes an der Kölnischen Straße in Brand. Neben der Kita Robend gehörten zu den Vorfällen auch brennende Wiesen- und Waldstücke, ein brennender Baum sowie eine in Brand geratene Mülltonne. Ob Tatzusammenhänge bestehen und ob ein Täter für alle Brände verantwortlich ist, konnte die Polizei im Juni noch nicht sagen. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen.