Sport-Angebot für Jugendliche in Brüggen : Neuer Skaterpark ist Besucher-Magnet

Nicht nur bei Skateboardfahrern oder Bikern ist die neue Anlage am Vennberg beliebt. Immer mehr Scooter machen dort ihre Kunststücke. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Tricks mit dem Bike, Scooter oder Skateboard üben: Das können Kinder und Jugendliche in der neu eröffneten Anlage am Vennberg. Bereits jetzt zieht sie junge Sportler auch aus Brüggens Umgebung an. Was dort noch geplant ist.

Lange haben die Skater, Biker und Scooterfahrer in Brüggen warten müssen, bis ihre neue Sportanlage am Vennberg fertig war. Jetzt wird sie stark frequentiert. Vor allem junge Scooter-Fahrer sind froh, dort den neuen Trendsport mit ihren speziellen Stunt-Scootern ausüben zu können. Dazu gehört etwa Julian (zwölf), der dafür extra aus Langenfeld nach Brüggen kommt.

„Wichtig ist, dass wir neben den drei Jugendtreffs nun auch einen informellen Treff für die Jugend haben, wo auch noch skaten, biken und Scooter angeboten werden kann“, sagt Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU).

Zu den zahlreichen Kunststücken gehören unterschiedliche Drehungen in der Luft. Die Scooter kommen auch aus der Umgebung. Foto: Birgit Sroka

Info Neuer Kursus für Scooter-Tricks Kursus Nelson Dammer (16) bietet unter der Regie des Brüggener Jugendzentrums Secondhome einen Scooterkurs an: Vom 4. bis zum 6. August, je von 11 bis 13 Uhr, können sich maximal 20 Kinder ab 8 Jahren von ihm anleiten lassen. Anmeldungs-E-Mail an: Skate.Kurs.ND@gmail.com.

Gemeinsam mit den Jugendlichen wurden die Wünsche für die Anlage festgehalten. „Der Ablauf war mustergültig, alle haben sich an die Absprachen gehalten“, sagt Gellen voller Lob. Auch die Jugendlichen hätten viel in Eigenleistung gemacht. Der neue Platz wurde inklusive der Gestaltung des Außengeländes mit 170.000 Euro veranschlagt. Aber nur durch die große Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung wurde die Realisierung in der jetzigen Form möglich. Die Spender halfen, die Finanzierungslücke zu schließen, um eine für Biker interessante höhere Rampe zu finanzieren. Diese verhilft dem neuen Skaterpark zu einem Alleinstellungs-Status in der gesamten Region. Die neue Anlage können alle drei Sportarten gleichermaßen nutzen.

Die Zeit der Standortsuche sei nicht ohne Probleme gewesen, erinnert sich Gellen. Der neue Platz sollte außerhalb sein, aber nicht zu weit weg, um noch eine soziale Kontrolle zu haben. „Ich bin TuRa sehr dankbar, dass der Platz dort trotz erster Bedenken realisiert werden konnte“, so der Bürgermeister.

Auch in dieser Woche gibt es wieder ein Training. Foto: Birgit Sroka

Dass die Anlage funktioniert, zeigt das Beispiel von Julian: Er ist seit einem Jahr dem Scooter-Sport verfallen. Er hat jetzt am Vennberg an einem Kursus mit Nelson Dammer mitgemacht. „Ich habe Nelson in einem Shop kennengelernt, wo man Scooter kaufen kann. Es ist ein wenig sketchy, da ich die Tricks teilweise schon kann“, sagt Julian. gerade übt er an einem Briflip, bei dem man den Lenker um 90 Grad dreht und den Scooter dabei in der Luft über einen schleudert.

Aus Niederkrüchten kommen die drei Brüder Max (10), Ben (7) und Leo (6): Auch sie sind seit einem Jahr begeisterte Scooterfahren. Die Jüngeren dürfen ausnahmsweise auch mal etwas ausprobieren, da ihre Mutter dabei ist. Mehrere Eltern haben extra eine Fahrgemeinschaft gebildet, damit ihr Nachwuchs viermal in der Woche am Vennberg trainieren kann. Die Eltern loben die großartige Community und dass die Jüngeren von den jungen Erwachsenen toleriert werden und ihnen auch schon mal helfen.

Aus Nettetal-Lobberich kommt Marlon (10). Er selbst fährt seit zwei Jahren Scooter. „Die Leute, die schon Tricks können, dürfen zusammen üben. Wir machen jetzt einen Double-Tailwhip“, sagt Marlon stolz. Beim Tailwhip wird das Deck des Stunt-Scooters im Sprung um die Lenkstange herumgedreht.

Nelson Dammer (16) bietet auch in der dieser Woche wieder einen Scooterkursus in der neuen Anlage an. Unterstützt wird er dabei vom gleichaltrigen Tim Krolik. „Der Scooter-Nachwuchs ist sehr groß, ich hoffe, die Jungs bleiben auch dabei“, sagt Dammer. „Die Motivation ist bei allen wirklich sehr groß und da sind auch echte Talente dabei.“

Auf dem Programm des Kurses stehen noch weitere Stunts, etwa ein 360° - ausgesprochen wird es „Three-Sixty“,also eine vollständige Drehung um die eigene Achse in der Luft. Ein 180° (eine halbe Drehung in der Luft) ist dann eher für die Anfänger geeignet. Dann gibt es noch einen Barspin, bei dem der Lenker losgelassen und um 360 Grad gedreht wird oder der „One-Eighty Fakie“ (180° Fakie): Nach einer halben Drehung, also eine Drehung um 180 Grad in der Luft, wird dann rückwärts weitergefahren.

Für den Skaterpark gibt noch weitere Pläne: Bürgermeister Gellen kündigt an, dass zum Parkplatz hin noch ein Drängelgitter angebracht werden soll. So solle ein mögliches Rollen bis zum Parkplatz verhindert werden; auch könnten noch Bänke aufgebaut werden.