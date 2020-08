Feier zum Stadtjubiläum : 50 Jahre Viersen - Gottesdienst im Auto erleben

Viersen Zur Feier von einem halben Jahrhundert Stadt Viersen ist für Sonntag, 9. August, 10 Uhr, ein ökumenischer Gottesdienst geplant. Er findet nach dem Autokino-Prinzip statt.

Der Sonntag beim Familienfest „50 Jahre Viersen“ beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst am Hohen Busch: Für Sonntag, 9. August, 10 Uhr, laden die katholischen und evangelischen Gemeinden der Stadt zur „Vierfalt Kulturbühne“ an der Josef-Kaiser-Allee 1 ein. Gefeiert wird nach dem Autokino-Prinzip.

Die Feier steht unter dem Leitgedanken „Suchet der Stadt Bestes“. Die katholischen Pfarrer Helmut Finzel und Rolf Hanning sowie der evangelischer Pfarrer Hans Bretschneider gestalten sie. Sie wollen „die in den vergangenen 50 Jahren gewachsene Gemeinschaft unserer Stadt dankend vor Gott bringen, verbunden mit der Bitte um eine friedliche Zukunft“, sagt Finzel. Pfarrer Bretschneider gratuliert mit dem Bild des Apostels Paulus vom Leib und seinen Gliedern: „Damit bringt er zum Ausdruck: Miteinander gelingt nur, wenn sowohl der Einzelne im Blick ist als auch das Gesamte. Das wünsche ich den Stadtteilen Boisheim, Dülken, Süchteln und Viersen wie der Stadt Viersen.“

Die Messe auf der Freilichtbühne wird auf zwei großen LED-Wänden übertragen. Der Ton ist über die UKW-Frequenz 92,3 per Autoradio oder mitgebrachte Radiogeräte zu empfangen. Auch einige tragbare Radiogeräte können gegen Pfand ausgeliehen werden.

Info Für die Teilnahme ist eine Anmeldung in der Kulturverwaltung bei Michaela Klaus erforderlich: unter Ruf 02162 101-468 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr) oder per E-Mail an: kartenvorverkauf@viersen.de.