Viersen: Nach dem Brand können die Kinder in die Kita zurückkehren : Kita Robend öffnet jetzt wieder für alle Gruppen

Nach dem Brand kann die Kita Robend wieder öffnen. Foto: Daniela Buschkamp

Viersen Nach dem Brand im Mai 2020 wurden die Kinder an zwei Ersatzstandorten betreut. Jetzt können alle vier Gruppen wieder in die Einrichtung am Standort Robend 156 zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Montag, 3. August, startet der Betrieb der städtischen Kita Robend wieder vollständig in den Räumen am Standort Robend 156. „Der Ausweichstandort auf dem Gelände der LVR-Klinik in Süchteln wird aufgegeben“, teilte die Stadt Viersen mit. Insgesamt vier Gruppen mit Platz für 98 Kinder öffnen wieder; dann kehren 65 Mädchen und Jungen wieder in das vertraute Umfeld zurück. Zudem erleben dann 33 Kinder ihren ersten Tag in der Kita: Sie werden neu aufgenommen.

In der Kita Robend hatte es am Morgen des 18. Mai um 5.12 Uhr gebrannt; damals stand das Vordach in Flammen. Es war nicht das erste Feuer auf dem Kita-Gelände: Bereits am 18. Mai 2016 hatten Einbrecher in einem Abstellraum Papier angezündet und dadurch einen Schwelbrand ausgelöst.

Seit dem Brand im Mai 2020 war das Gebäude geschlossen, Sanierungsarbeiten liefen seitdem. Die Stadt sorgte mit einer Notbetreuung in der nahegelegenen Kita Steinkreis für Ersatz. Am 8. Juni öffnete außerdem als „Übergangsstandort Johannisstraße“ auf dem Gelände des Landschaftsverbandes in Süchteln die frühere Cafeteria in Haus 3. Dort gab es Platz für drei Gruppen und 65 Kinder. Damit konnte der eingeschränkte Regelbetrieb fristgerecht beginnen. Auch wenn die Kinder und das Kita-Team den kurzfristig bereitgestellten Ersatz als einen guten Rahmen für das Kita-Leben empfanden, seien sie laut Stadt jetzt froh, dass es nun im Robend weitergeht.

Wegen der Corona-Schutzverordnung werden die Kinder in geschlossenen Gruppen betreut. Das bedeutet, dass sowohl der Gruppenraum als auch ergänzende Räume den Gruppen fest zugeordnet sind. Räume wie etwa das Bistro können nicht gemeinsam oder nur im Wechsel genutzt werden. Mit dem Übergang zum Regelbetrieb, den das Land NRW ab dem 17. August geplant hat, soll auch das teiloffene Konzept der Kita Robend wieder umgesetzt werden. Dann gibt es für die Kitakinder wieder mehr Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten.

(busch-)