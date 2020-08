Kostenpflichtiger Inhalt: Serie Mein Platz : Am Alten Markt pocht Dülkens Herz

Dülken Auf dem Platz mitten in Dülken ist alles möglich: einkaufen am Wochenmarkt, einkehren und sogar tanzen. Und auch Entspannung am Wasser bietet der Alte Markt: Dafür sorgt der Brunnen „Vier Winde“.