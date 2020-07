Polizeieinsatz in Viersen-Bockert : Spezialkräfte nehmen Mann mit Waffe fest

Wegen Bedrohung und einem möglichen Selbstmord war die Polizei am Donnerstagabend in Viersen-Bockert. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Viersen Ein 38-Jähriger hatte seine getrennt lebende Frau bedroht und wollte sich umbringen. Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften aus.

Alarm für die Kreispolizei Viersen am Donnerstag um 20.10 Uhr: Eine 35-jährige Frau aus Dülken hatte um Hilfe gebeten. Ihr getrennt lebender Mann (38) habe sie in den sozialen Medien, wie Facebook, bedroht. Der Mann, der in Viersen-Bockert wohnte, hatte seiner Frau unter anderem Fotos einer schwarzen Waffe und von Munition geschickt.

„In allen Fällen, in denen Waffen eine Rolle spielen und in denen es um eine erhebliche Bedrohung geht, schalten wir Spezialkräfte ein“, erklärte ein Sprecherin der Kreispolizei. Damit wolle man auch die Polizei schützen. So rückten auch nach Bockert Spezialkräfte aus. Wie groß das Polizei-Aufgebot insgesamt war, teilte die Sprecherin nicht mit. Der Bereich wurde weiträumig gesperrt.

Der 38-Jährige hatte nach Polizeiangaben nicht nur seine Frau virtuell bedroht. „Aus weiteren Wortbeiträgen in seinen Mails konnte auch eine akute Selbstmordgefährdung nicht ausgeschlossen werden“, so die Sprecherin. Das Problem für die Polizei: Für sie war zunächst nicht zu erkennen, ob die Waffe des Mannes echt war; diese sollte sich in seiner Wohnung in Bockert befinden.

Die Spezialkräfte sprachen mit dem 38-Jährigen. Nach kurzer Zeit, gegen 21.40 Uhr, verließ der Mann seine Wohnung und ließ sich festnehmen. Verletzt wurde niemand.

Ob der Mann polizeibekannt ist oder bereits zuvor im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt aufgefallen war, konnte die Polizei gestern nicht bestätigen. Ihm droht jetzt unter anderem eine Anzeige wegen einer Bedrohung und unter Umständen auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort.

(busch-)