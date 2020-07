Probleme in KItas : Wegen Corona – Schwalmtal sucht Alltagshelfer

Schwalmtal Fünf Monate lang sollen Alltagshelfer in den Kitas die Corona-Regeln umsetzen helfen. Doch bei der Suche danach gibt es Schwierigkeiten. Bis zum 7. August können sich Interessenten noch bei der Gemeinde bewerben.

Laut Petra Götz, Bereichsleiterin für Kinder und Familien, werden die kommunalen Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde am 10. August wieder öffnen. „Die Alltagshelfer sollen eingesetzt werden, um den Betrieb in unseren Kitas unter Corona-Bedingungen zu unterstützen“, sagt Petra Götz. Dabei geht sie davon aus, dass die Bewerbersuche nicht einfach sein wird: „Wir brauchen Menschen, die sofort verfügbar sind – und dies lediglich für einen befristeten Zeitraum.“ Vorstellen könnte sie sich die Tätigkeit etwa für Eltern. Der Einsatz von Rentnern sei schwierig, da diese zur Corona-Risikogruppe gehörten.

Bewerbungen sind möglich bis Freitag, 7. August. Sie sind – gern per E-Mail –- zu richten an: Gemeinde Schwalmtal, Bürgermeisterbüro, Markt 20 in 41366 Schwalmtal oder per E-Mail an: personalservice@gemeinde-schwalmtal.de. Allgemeine Fragen beantwortet Petra Götz unter der Rufnummer 02163 946-143, für arbeitsrechtliche Fragen ist Astrid Küppenbender, zu erreichen unter Telefon 02163 946/109, Ansprechpartnerin. Götz ist zudem per E-Mail erreichbar unter der Adresse petra.goetz@gemeinde-schwalmtal.de, Astrid Küppenbender unter astrid.kueppenbender@gemeinde-schwalmtal.de.