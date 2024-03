Großeinsatz mit Hubschrauber Einbrecher bedroht Hausbesitzer mit Messer

Ob es einen Zusammenhang mit drei weiteren Taten – einem Einbruch an der Bonesender Straße, bei dem am Vormittag auch bereits ein Hubschrauber zur Suche eingesetzt worden war, und zwei Einbruchsversuchen an der Straße Klinkhammer – gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Einer der mutmaßlichen Täter floh nach dem Einbruch in ein Haus an der Bonesender Straße mit einem gestohlenen Fahrrad und einem Rucksack. Das gestohlene Fahrrad wurde alsbald in der Nachbarschaft des Tatorts gefunden.