Abhängig von Einkommensgrenzen Günstige Eigenheim-Kredite vom Land auch für Viersener

Wer erstmalig ein Haus oder eine Wohnung bauen oder kaufen und dann selbst nutzen möchte, kann vom Land Nordrhein-Westfalen Unterstützung bekommen. Darauf weist die LBS Landesbausparkasse Nordwest hin. „Anspruch haben alle Haushalte in NRW, die noch kein Wohneigentum haben und bestimmte Einkommensgrenzen unterschreiten“, so die LBS. In Viersen könne eine vierköpfige Familie beispielsweise ein vergünstigtes Darlehen von bis zu 196.000 Euro erhalten, wenn das Brutto-Jahresgehalt nicht mehr als knapp 66.000 Euro erreiche.