Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Vier neue Infektionen am Freitag

Vier neue Infektionen am Freitag

Im Kreis Viersen wurden am Freitag vier neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Foto: dpa/Britta Pedersen

Kreis Viersen Unter den vier neuen Fällen mit Corona-Infektionen (Stand Freitag, 31. Juli) befinden sich drei Reiserückkehrer. Aktuell sind 41 Menschen im Kreisgebiet infiziert.

Dem Kreis Viersen wurden am Freitag vier neue Fälle mit Corona-Infektionen gemeldet, dazu gehören drei Reiserückkehrer. Aktuell sind 41 Menschen im Kreisgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Am 31. Juli, 14.45 Uhr, gab es 802 bekannte Fälle im Kreis Viersen seit Beginn der Corona-Pandemie, 724 Menschen sind wieder gesund, 37 sind gestorben. 82 sind in häuslicher Quarantäne.