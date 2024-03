Ansturm im Kreis Viersen erwartet So haben Apotheken Ostern geöffnet

Kreis Viersen · An den Osterfeiertagen rechnen die Apotheken im Kreis Viersen mit längeren Wartezeiten. Das liegt auch am neuen E-Rezept. Was Apotheker den Leuten jetzt raten.

27.03.2024 , 15:59 Uhr

„Das Papierrezept funktioniert immer störungsfrei“, sagt Apothekerin Nicole Glowig-Nellesen von der Bären-Apotheke in Viersen-Dülken. Sie rät dazu, sich gerade jetzt zusätzlich zum E-Rezept auch ein Rezept auf Papier ausstellen zu lassen. Foto: Nikolaos Aslanidis

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen