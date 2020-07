Überfall in der Viersener Fußgängerzone : Trio verlangte Geld und drohte mit Schlägen

Viersen Das sah ein junger Viersener nicht ein: In der Fußgängerzone verlangte ein Trio Uhr und Geld von ihm. Doch er tat etwas anderes.

Am Donnerstag gegen 22 Uhr haben drei Männer versucht, einen Viersener (24) in der Viersener Fußgängerzone zu überfallen. In Höhe des Remigiusbrunnens verlangten sie seine Uhr und sein Geld und drohten ihm bei Weigerung Schläge an. Er zückte sein Handy und rief über Notruf die Polizei. Daraufhin flüchtete das Trio. Die Verdächtigen waren etwa 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Sie trugen einen Dreitagebart und sprachen Deutsch mit Akzent. Der Wortführer trug ein enges, blaues T-Shirt. Hinweise auf die drei Männer können bei der Polizei unter der Rufnummer 02162 3770 gemeldet werden.