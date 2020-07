Todesdrohung : Mann bedroht Noch-Ehefrau - SEK-Einsatz in Viersen

Viersen Gewalt verbaler und physischer Art gegen Frauen ist nach einer Trennung keine Seltenheit. Um einen möglichen solchen Fall zu verhindern, zog die Polizei Viersen am Donnerstagabend Spezialkräfte hinzu.

In Viersen hat am Donnerstag ein 38-Jähriger seine 35-jährige Noch-Ehefrau massiv bedroht und so einen SEK-Einsatz ausgelöst. Der Mann habe unter anderem über soziale Medien das Foto einer schwarzen Pistole und Munition an die Frau geschickt. Es folgten weitere drohende Wortbeiträge.