Energie im Kreis Viersen Gas teurer – was Kunden tun sollten

Der im Zuge der Energiekrise gesenkte Mehrwertsteuersatz auf Erdgas ist seit 1. April wieder auf 19 Prozent angehoben worden - und dürfte zahlreiche Kunden bei der Jahresabrechnung überraschen. Er sorgt unterm Strich für eine Verteuerung von 7,5 Prozent. Zwei Dinge können Kunden dagegen unternehmen. Erstens: Sie können ihrem Energieversorger den aktuellen Zählerstand mitteilen. Im Winter wird mehr geheizt; entsprechend wird sichergestellt, dass für die verbrauchte Menge bis Ende März nur der niedrigere Mehrwertsteuerbetrag in Rechnung gestellt wird. „Unsere Mitarbeiter im Kundenservice haben derzeit gut zu tun“, berichtete Sigrid Rautenberger, Sprecherin der Stadtwerke Nettetal. Etliche Kunden hätten in den vergangenen Tagen ihren Zählerstand mitgeteilt. Bis Ende April werde er noch entgegengenommen. Bei der NEW AG heißt es, bislang habenur ein geringer Teil der Kunden den Zählerstand mitgeteilt.