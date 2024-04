Nach Brand von Linienbus in Kempen Fahrbahn-Reparatur kostet rund 40.000 Euro

Ein spektakulärer Brand beschäftigte am Montag, 18. März, die Freiwillige Feuerwehr in Kempen: Der Fahrer eines Linienbusses der Stadtwerke Krefeld (SWK) hatte während der Fahrt über den Kempener Innenring eine starke Verrauchung im vorderen Bereich des Fahrzeugs bemerkt und den Bus an der Haltestelle am Gymnasium angehalten. Der Busfahrer und die Fahrgäste konnten den Bus noch rechtzeitig verlassen, bevor der Bus in Flammen aufging. Die Wehrleute löschten die Flammen. Niemand wurde verletzt, der Busfahrer wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht, um eine mögliche Rauchgasintoxikation abzuklären.