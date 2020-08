Brand in Schwalmtal-Waldniel : Am Balkon gegrillt - Feuer im Dachstuhl

Am Balkon gegrillt - Feuer im Dachstuhl

Brand in Schwalmtal-Waldniel

Schwalmtal Wegen einer Grillparty musste die Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal mit den Löschzügen Waldniel und Amern ausrücken. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Der Dachstuhl eines Hauses an der Straße „Am Zopppenberg“ hat am Donnerstagabend um 22.30 Uhr gebrannt; der Rauch war schon von Weitem zu sehen. Auf einem innenliegenden Balkon im ersten Obergeschoss eines Hauses war gegrillt worden; dabei brach das Feuer aus. Der Bewohner hatte bereits vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal die Wohnung selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehrleute öffneten die Dach- und Balkonverkleidung und kontrollierte diese mit einer Wärmebildkamera. Sie löschten einige Glutnester. Am Brandort fiel den Einsatzkräften eine weitere Rauchentwicklung in Höhe des Dachfirsts oberhalb des Hauses auf. Sie nahmen an, dass sich der Brand dorthin ausgebreitet hatte.