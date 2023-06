Was die Freiwillige Feuerwehr Brüggen plant Feuerwehr kämpft um neue Kräfte

„Durch gute Nachwuchsarbeit und Mitgliederwerbung konnten wir in den vergangenen Jahren viele junge Kameradinnen und Kameraden gewinnen“, sagte Pollen. Der Altersdurchschnitt der Gesamtwehr liege bei 35,4 Jahren. Über ein Viertel der aktiven Wehrleute ist unter 25 Jahre und knapp 40 Prozent unter 30 Jahren. „Leider können wir gerade junge Feuerwehrmitglieder kaum an die Feuerwehr binden. Junge Kameradinnen und Kameraden, die sich für die Feuerwehr entscheiden und sich etablieren und die wir über Jahre ausbilden, stehen auf ihrem Lebensweg vor einer Frage der Veränderung“, führte Pollen weiter aus. Irgendwann falle jeder aus dem elterlichen Nest und möchte in eine eigene Wohnung oder ein Haus ziehen. Dann beginne in Brüggen das große Problem. Wohnungen oder Häuser sind in der Gemeinde Brüggen Mangelware und wenn zu haben sind, sind diese meist unbezahlbar. „Leider hat sich der Wohnungsmarkt in Brüggen auf höherwertige Seniorenwohnungen spezialisiert. Diese Entwicklung ist aus Sicht der Feuerwehr eine Katastrophe“, meinte Pollen.