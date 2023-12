Wechsel an Spitze Nettetal muss neuen Chef der Feuerwehr bestellen

An der Spitze der Nettetaler Feuerwehr steht ein Wechsel an. Der Stadtrat soll am Dienstag, 19. Dezember, über die Nachfolge von Leonhard Thönissen entscheiden. Der jetzige Chef der Freiwilligen Feuerwehr wurde 2019 bestellt und beabsichtigt nach Angaben der Stadtverwaltung, Anfang Juni kommenden Jahres das Amt abzugeben. Der Stadtrat muss daher einen Nachfolger auf Vorschlag des Kreisbrandmeisters und nach Anhörung der Feuerwehr bestellen. Vorgeschlagen ist Stadtbrandinspektor Markus Jansen.