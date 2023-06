Schützenfest 2023 in Schwalmtal-Schier Bruderschaft in Schier feiert zum zweiten Mal mit Schützenkönigin

Was sind die interessantesten Programmpunkte? Die Kirmes in Schier beginnt am Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), mit der Fronleichnamsmesse bei Familie Mohren in Amern, danach folgt eine Prozession. Ab 14 Uhr findet der Klompenball mit der Band Thommes-Rot-Weiss im Festzelt statt. Am Freitag, 9. Juni, wird ab 19.30 Uhr im Festzelt der „Ball der Königin mit der Band Farbton“ gefeiert. Am Samstag, 10. Juni, ab 19.30 Uhr kann erneut beim Schützenball getanzt werden; erneut sorgen Thommes Rot Weiss für Stimmung. Am Sonntag, 11. Juni, beginnt um 9.30 Uhr das feierliche Hochamt an der Grabeskirche in Amern. Danach folgen am Ehrenmal in Amern die Kranzniederlegung und der „Große Zapfenstreich“. Es folgt ein Umzug zum Festzelt, wo der musikalische Frühschoppen stattfindet. Um 17 Uhr ist die Parade zu Ehren von Königin Birgit I. am Vereinsheim in Schier 4. Im Festzelt kann ab etwa 20 Uhr wieder getanzt werden; dort legt Deejay Andy auf; es gibt Karaoke. Am Montag, 12. Juni beginnt um 11 Uhr der ökumenische Gottesdienst im Vereinsheim; der Spieß spricht bei der Verdonnerung Strafen für Verfehlungen aus. Es schließen sich an der Früh-Dämmerschoppen und das Grillen. Zum Kirmesausklang wird das Kirmesmänneken verbrannt. Alle Veranstaltungen finden statt im Vereinsheim Schier 4.