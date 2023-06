Evangelische Kirchengemeinde Abschied von Pfarrer Hans Bretschneider nach 35 Jahren in Viersen

Viersen · 35 Jahre war Hans Bretschneider in der evangelischen Kirchengemeinde Viersen als Pfarrer tätig – nun geht er in den Ruhestand und wurde am Sonntag feierlich von zahlreichen Gästen verabschiedet.

04.06.2023, 16:47 Uhr

Pfarrer Hans Bretschneider bei seiner Verabschiedung mit Ehefrau Iris und Enkelkind Carla (5). Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Fiona Schultze