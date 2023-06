In Viersen-Rahser Zwei Autos ausgebrannt

Viersen · An der Wörthstraße in Viersen sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Autos abgebrannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

05.06.2023, 14:18 Uhr

Als die Feuerwehr zum Einsatzort kam, standen beide Fahrzeuge bereits im Vollbrand. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Die beiden Wagen waren dort geparkt und standen bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei bereits im Vollbrand, erklärte eine Polizeisprecherin. Beide Fahrzeuge wurden im Anschluss an die Löscharbeiten sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen unter ☏ 02162 3770.

(mrö)