Stadtfest in Viersen So war die „Süchtelner Vielfalt“ 2023

Es ist kurz vor 19 Uhr, und auf dem Lindenplatz sind die Händler des französischen Marktes noch emsig mit dem Bestücken ihrer Stände beschäftigt. Yannik aus der Bretagne packt so Würste in die offenen Körbe, zwischen denen kleine Ventilatoren kreisen, die Fliegen & Co. abhalten sollen. „Wir haben 18 verschiedene handgemachte und luftgetrocknete Wurstsorten aus der Region Auvergne dabei“, erzählt der junge Mann. Dazu gehören auch Sorten wie Fasan mit Cognac und Hirsch. Am Käsestand füllt sich die mehrere Meter lange Auslage ebenfalls noch Stück um Stück. In der Theke daneben locken die ersten Produkte aus der Patisserie. Die Oliven aus Südfrankreich fehlen ebenso wenig. „Das sind alles wahre Köstlichkeiten, die wir bei unseren Frankreichurlauben lieben. Wir werden ordentlich einkaufen“, erzählt Constanze Schultheiß, die mit einem großen Einkaufskorb angereist ist. Auch wenn der Aufbau noch läuft, werden schon die ersten Einkäufe getätigt. An den Bierzeltgarnituren genießen Besucher bereits Flammkuchen und ein Glas Wein aus Frankreich. In der Außengastronomie auf dem Lindenplatz ist ebenfalls das Leben eingezogen, während die beiden französischen Musiker von „Taquine“ zu den Instrumenten greifen.