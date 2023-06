Fronleichnam in Viersen So ziehen die Prozessionen am Donnerstag

Süchteln Um 10 Uhr wird in der Kirche St. Franziskus die Messe gefiert, anschließend führt die Prozession über Oedter Straße – Krummer Weg – Verbindungsweg – Neuer Weg – Krummer Weg – Segensaltar am Spielplatz – Andreasstraße – Oedter Straße – Segensaltar am Kindergarten – Kirche. Nach der Prozession lädt die Maria-Empfängnis-Bruderschaft zum Familienfest an der Kirche St. Franziskus ein.