Brauchtum in Schwalmtal So war das Schützenfest im ersten Königinnenstaat Lüttelforst

Lukas Baumgarten, König 2019, sprang als Königsadjutant in die Bresche für den verletzten Dietmar Schmitz. Nicht der einzige krankheitsbedingte Ausfall: „Mein Klaus kann nicht mitlaufen wegen Hüft- und Knieproblemen und macht mit mir auch nicht den Eröffnungstanz der Königin. Mein persönlicher Adjutant übernimmt ihn zu meinen Ehren“, erzählt Königin Doris. Frank Frings (61) ist in Lüttelforst „Hauptmann auf Lebenszeit“ seit 2015. „Ich kommandiere die ganze Bruderschaft auf der Straße. Im Festzelt übernimmt das der Königsadjutant.“ So stand Frings vor dem Regiment und kommandierte: „Fertig machen.“ Wenig später rief er: „Still gestanden, richt‘ Euch, Augen geradeaus, rechts um und im Gleichschritt marsch.“ Ihn bildete der echte Hauptmann a.d. der Bundeswehr, Herbert (Hepp) Wynhoff, aus. „Ohne ihn hätte ich dieses Amt nicht ausüben können.“ Zum Schützenzug gehörten auch die roten Schillhusaren. „Unseren Zug gründeten wir im Januar 2018 und sind seitdem als Gruppe immer mehr zusammengewachsen“, sagt ihre Hauptfrau Laura Kimmel. Jede in der Gruppe hat ihre Aufgabe: Anna Kimmel ist der Spieß, Saskia Michels Kassenführerin, Svenja Strömer ihre Stylistin, Zoë Pauen hat alles im Blick, Franzi Zielinski ist immer on Tour und die 32-jährige Alina Langhoff ist die Mutti der Truppe aus Leidenschaft. Sie haben schon Zuwachs bekommen mit Mathias (drei Jahre), Leni (neun Monate) und Charlotta (ein Jahr). Der macht ihre monatlichen Stammtische ganz besonders.