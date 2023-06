Fazit nach dem ersten Jahr Warum Tagespflege in Viersen immer wichtiger wird

Christel Bauer (76) und ihre Freundin Charlotte Meuhsgeier (86) sitzen in der Sonne auf der Terrasse, genießen den Blick auf den Weiher in der Tagespflege „Haus am See“ an der Gladbacher Straße. Dort haben sich die beiden vor rund einem Jahr kennengelernt, als die neu erbaute Caritas-Einrichtung im Erdgeschoss eines Alt-Viersener Wohnhauses eröffnete.