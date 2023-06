Neuigkeiten beim Werbering Brüggen So plant der Werbering sein größtes Fest

Brüggen · Der „Kinderferienstart“ in Brüggen wird 2023 so groß wie selten. Erwartet werden einige hundert Besucher. Was der Werbering Brüggen, jetzt unter neuem Namen, für den Tag und für die Sommerferien vorhat.

04.06.2023, 08:54 Uhr

Thomas Prell-Holthausen, Ines Helmer, Claudia Holthausen (2.v.r.) und Nicole Kowarsch (r.) vom Werbering Brüggen werben für dessen größte Veranstaltung: den Sommerferienstart. Foto: Daniela Buschkamp

Der „Kinderferienstart“, organisiert vom Webering Brüggen, ist vor den Sommerferien ein Traditionstermin im Brüggener Zentrum. Er bietet Gratis-Unterhaltung; über den Tag verteilt werden „einige hundert Teilnehmer erwartet“, sagt Thomas Prell-Holthausen, Geschäftsführer vom Werbering. Es sei bewusst ein Fest für die Kinder und Jugendlichen aus dem Gemeindegebiet.