Stadtfest in Viersen Süchteln wird französisch

Es locken am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr ein französischer Markt voller Gaumenfreuden rund um den Lindenplatz, ein Büchermarkt und der verkaufs­offene Sonntag von 13 bis 18 Uhr in den Geschäften der Süchtelner Innen­stadt die Besucher. Gleichzeitig laden Süchtelner Künstler und Partner zu Ausstellungen ein. Die Präsentationen der künstlerischen Arbeiten finden im Weberhaus und im Tendyckhaus statt. Das Heimatmuseum ist am Sonntag geöffnet.