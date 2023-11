Weihnachtliches Schwalmtal Adventszauber in Lüttelforst

Schwalmtal · Zum dritten Mal wird der Adventsmarkt auf dem Hof am Pfarrheim organisiert. Was die Besucher am 25. November dort erwartet — und ob es wie im Vorjahr den Lüttelforster Likör gibt.

20.11.2023 , 08:00 Uhr

Kreative aus der Region stellen ihre Waren aus (Archivfoto), es werden aber auch wieder selbstgebackene Plätzchen für den guten Zweck angeboten. Foto: Veranstalter

Von Sigrid Blomen-Radermacher