Abwasser wird wieder sauber So funktioniert die Kläranlage in Viersen-Dülken

Dülken · In Viersen-Dülken wird unser Abwasser gereinigt. Aber wie funktioniert das genau? Wir haben hinter die Kulissen geschaut. So wird in neun Schritten für sauberes Trinkwasser gesorgt.

02.06.2023, 19:15 Uhr

Das Luftbild der Kläranlage zeigt hinten den Zulauf und die Rechenanlage, davor liegen Vorklär- und Belebungsbecken sowie Sandfilter (vorne). Foto: Niersverband

Von Fiona Schultze

Andre Wünsche (29) arbeitet seit 2019 als Abwassermeister beim Niersverband. Er weiß, was für kuriose Stoffe im Abwasser landen: „Essensreste, Hygieneartikel, Plastikverpackungen und ganz häufig – Feuchttücher“, erklärt der Experte. Damit am Ende des Tages wieder sauberes Wasser erst in Gwässer, dann aus dem Hahn kommt, muss das Abwasser gereinigt werden. Doch wie funktioniert das?