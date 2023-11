Straßenarbeiten in Schwalmtal Nächster Radweg-Abschnitt der L3 wird saniert

Noch in dieser Woche soll das erste Teilstück des Radwegs an der Landstraße 3 (L3) in Schwalmtal fertig saniert sein – und damit ein paar Wochen früher als geplant. Ohne Pause soll es nun mit Bauabschnitt zwei weitergehen: „Ab Montag, den 27. November, wird der Radweg Höhe der K 9 (Ungerath/ Leloh) bis Höhe der Autobahnbrücke A 52 saniert“, kündigt Gemeindesprecherin Fiona Schultze an. Die Einbahnstraßen-Regelung für den motorisierten Verkehr bleibt: Weiterhin könne lediglich aus Waldniel kommend in Richtung Rickelrath gefahren werden.