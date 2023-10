Umstrittener Abbau im Kreis Viersen Schwalmtaler bei Kies-Demos vor dem Landtag

Kreis Viersen · Vertreter der Kies-Branche aus dem Kreis Viersen haben sich am Mittwoch an einem rund 800 Menschen starken Protestzug zum Landtag in Düsseldorf beteiligt. Auch Gegner des Kiesabbaus waren dort. Worum ging’s?

25.10.2023, 20:15 Uhr

Auch Mitglieder der Interessensgemeinschaft "Schwalmtal for future" gehörten zu den Teilnehmern einer Demo für die Kiesabgabe vor dem Landtag in Düsseldorf. Foto: IG Schwalmtal for future/IG

Sie kamen mit 26 Kipplastern und schweren Fahrzeugen sowie großen Transparenten zum Landtag in Düsseldorf: Rund 800 Angestellte aus der Kies- und Baubranche haben nach Angaben der Polizei Düsseldorf gegen die Kies-Politik der schwarz-grünen Landesregierung protestiert.