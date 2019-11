Hundesteuer in Brüggen : Was sich für Hundehalter in Brüggen ändert

Was sich für Hundehalter in Brüggen ändert

Hundesteuer in Brüggen

Für Hundehalter in Brüggen könnte sich 2020 einiges ändern.

Brüggen Der Finanzausschuss hat dem Vorschlag für eine neue Hundesteuersatzung zugestimmt. An der Höhe der Steuer ändert sich nichts. Was einfacher wird: Künftig gilt ein Steuerbescheid für mehrere Jahre.

Neuer gefährlicher Hund Die Rasse Alano wird in Brüggen ab 1. Januar 2020, wie es im Landeshundegesetz NRW vorgesehen ist, auf die Liste der gefährlichen Hunde gesetzt. Sie ist auch als „Spanische Dogge“ bekannt, die Hunde wurden als Wach- und Schutztiere verwendet. In Brüggen ist sie laut Mankowski bisher aber noch kein einziges Mal gemeldet.

Sitzung Diese findet statt am Dienstag, 12. November, 18.30 Uhr, im Brüggener Rathaus.

Weniger Steuer zahlen Für Hunde, die zum Schutz und zu Sanitätszwecken verwendet werden, konnten die Besitzer in Brüggen bisher eine Steuer-Ermäßigung oder Steuerbefreiung in Anspruch nehmen. „Wir wollen dies auf weitere Hundebesitzer ausdehnen, die ebenfalls auf ihr Tier angeweisen sind“, erläuterte Mankowski. So sollen ab 2020 auch Besitzer von Begleit- und Therapiehunden von steuerlichen Vorteilen profitieren. Ausdrücklich ausgeschlossen von dieser Regelung bleiben aber Jagdhunde. Als Voraussetzung für Steuernachlässe gilt eine „hinlängliche Eignung“. Dafür muss der Hund eine erfolgreiche Prüfung vor Leistungsprüfern eines Vereins oder Verbandes ablegen, den die Burggemeinde anerkennt. Eine abgeschlossene Eignungsprüfung kann somit sowohl für Ermäßigung der Hundesteuer als auch für eine Befreiung angewendet werden. Wer als „hilflose Person“ auf einen Hund angewiesen ist, wird von der Steuer befreit, wenn er nachweisen kann, dass die Krankenkasse einen Teil der Ausbildungskosten für den Hund übernimmt.