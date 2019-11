Handwerk in Viersen : Fred Junglas lebt seinen Traum

Konditormeister Fred Junglas in seiner Backstube. Neben Plätzchen, Brot und Kuchen schiebt er dort natürlich auch die klassischen Brötchen fürs Frühstück in den Ofen. RP-Fotos: Fischer. Foto: Nadine Fischer

Süchteln Der Konditormeister führt seit 1992 das Café Franken in Süchteln. Für seine Backwaren heimst er Jahr für Jahr Auszeichnungen ein. Sich auf dem Erfolg einfach mal auszuruhen, kommt für ihn nicht in Frage.

Dem kleinen Spitzkuchen mit Lebkuchen-Geschmack und Schokoladenüberzug hat der Prüfer des Deutschen Brotinstituts die Note „Sehr gut“ verpasst. Auch die Pfeffernüsse und die Marzipanstollen aus dem Café Franken in Süchteln überzeugten ihn in diesem Jahr: 100 Punkte, Note „Sehr gut“. Die Vanillekipferl hingegen können da nicht ganz mithalten. „Dafür haben wir nur 97 Punkte bekommen“, sagt Konditormeister Fred Junglas. „Sie waren dem Prüfer ein wenig zu dunkel gebacken.“ „Nur“ 97 Punkte, aha. Geschmack, Geruch, Form, Elastizität des Teiges: All das wird in den Prüfunterlagen als fehlerfrei bewertet. Darüber freut sich Junglas auch sehr. Aber der 54-Jährige ist ehrgeizig, 100 Punkte wären ihm lieber gewesen. Nicht auszuschließen also, dass er bald mit der Kipferl-Backzeit experimentiert. Damit er den Dutzenden „Sehr gut“-Zertifikaten, die er sich in seiner Laufbahn schon erbacken hat, demnächst ein weiteres hinzufügen kann.

An den Prüfungen des Deutschen Brotinstituts kann jeder Bäcker teilnehmen. „Das ist eine freiwillige Selbstkontrolle“, erzählt Junglas. Er hat sich in diesem Jahr mit zehn Backwaren beworben: Acht wurden mit „Sehr gut“, zwei mit „Gut“ benotet. Warum Junglas regelmäßig seine Arbeit von Außenstehenden bewerten lässt? „Ich mache das für mich“, sagt er. „Damit ich sehe, was ein Prüfer über das Produkt sagt.“ Schließlich möchte er sich nicht auf Erreichtem ausruhen, sich nicht mit Routine zufrieden geben. „Man muss mit der Zeit gehen“, sagt er. Dazu gehört für ihn, mit Zutaten zu experimentieren, immer wieder neue Rezepte zu entwickeln, im Blick zu behalten, was der Kunde möchte. Auch nach 26 Jahren Café Franken hat er den Spaß an seinem Beruf nicht verloren: „Ich lebe meinen Traum, ich mache das immer noch mit Leidenschaft“, sagt der Wahl-Süchtelner.

Info Brotinstitut übernimmt die Qualitätskontrolle Foto: Nadine Fischer Institut Im Auftrag des Deutschen Brotinstituts prüfen jährlich nach eigenen Angaben Sachverständige rund 20.000 Brote und andere Backwaren. Noten Vergibt ein Prüfer mindestens 90 von 100 Punkten, wird das Produkt mit „Gut“ bewertet. Ein „Sehr gut“ gibt es nur bei voller Punktzahl. Wird ein Produkt drei Jahre in Folge mit „Sehr gut“ benotet, erhält der Bäckermeister dafür eine Auszeichnung in Gold als Nachweis für konstant gute Qualität. Gold Konditormeister Fred Junglas erhielt in diesem Jahr vom Deutschen Brotinstitut Gold für Spitzkuchen – seinen persönlichen Favoriten –, Pfeffernüsse, Marzipanstollen und Frankenstollen.

Geboren wurde Junglas in Cochem an der Mosel. Von dort sei die Familie in die Nähe von Köln gezogen, später nach Stuttgart, erzählt er. „Meine Mutter war sehr kreativ. Mit ihr habe ich oft gekocht und gebacken.“ Sauerbraten, Weihnachtsgans und Kokosmakronen zum Beispiel. Weil er so viel Spaß am Kochen und Backen hatte, entschied er sich als junger Mann, eine Kochausbildung in Filderstadt zu machen. „1985 habe ich dann eine Konditorausbildung in Mannheim begonnen. Da stand für mich schon fest, dass ich irgendwann ein kleines Café führen möchte.“ Das fand er einige Jahre später – „durch Zufall“.