Unfall in Schwalmtal-Amern : Junge (10) auf Schulweg von Auto erfasst

Foto: dpa/Nicolas Armer Der Junge aus Schwalmtal-Amern kam zur stationären Behandlung in ein Hospital.

Schwalmtal Ein Zehnjähriger ist am Dienstag um 14 Uhr bei einem Unfall auf der Polmansstraße in Schwalmtal-Amern schwer verletzt worden. Das Kind ging mit einer Gruppe nach Hause, an der Haltestelle wartete ein Bus.

Als der Junge hinter dem Bus auf die linke Fahrspur trat, erfasste ihn ein Auto. Die Fahrerin (44) bremste, konnte nicht rechtzeitig anhalten. Die Polizei sucht Zeugen. Ruf: 02162 377-0.

(busch-)