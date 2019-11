Festhalle Viersen : Ganz starker Auftritt

Suzanne von Borsody verkörperte in der Festhalle die Malerin Frida Kahlo.

Am Dienstagabend war Suzanne von Borsody mit ihrer musikalisch-literarischen Lesung zu Gast in der Viersener Festhalle. Ihr zur Seite stand das Trio Azul mit dem Argentinier Anibal Civilotti, Gesang und Gitarre, Omar Plasencia aus Venezuela, Percussion und Vibraphon und dem deutschen Musiker Kurt Holzkämper am Kontrabass. Mit ihren einfühlsamen, zu den jeweiligen Lesepassagen gehörende Atmosphäre aufgreifenden Klängen schienen sie eine weitere Ebene des Zugangs zu Frida Kahlo anzubieten.

Ihren ersten Fernsehauftritt hatte von Borsody 1964 in der Folge Der Fahrplan der Fernsehserie Das Kriminalmuseum an der Seite ihrer Mutter Rosemarie Fendel. Die Theater- und Filmschauspielerin beschäftigt sich in jüngerer Zeit mit literarisch-musikalischen Projekten, unter anderem eine Lesung mit Texten von Mascha Kaléko.

In ein leuchtend rotes Umschlagtuch (nach der Pause in ein schwarzes) gehüllt und mit kräftig bunten Blumen im Haar stand von Borsody am Pult auf der Bühne und las. Auf die Wand hinter ihr wurden passend zu den gelesenen Themen Fotografien der mexikanischen Malerin und Gemälde projeziert – eine Kunstvorlesung der außergewöhnlichen Art.

Frida Kahlo, die von 1907 bis 1954 lebte, war künstlerische Autodidaktin. Eher aus Langeweile, so berichtet sie an einer Stelle, sei sie zur Malerei gekommen. Es scheint diese Mischung aus emotionalen, auch brutalen, sich um keine Konvention scherenden Bildern und einer außergewöhnlichen Persönlichkeit mit einer rasanten Lebensgeschichte zu sein, die dafür sorgt, dass viele Menschen sich bis heute für sie interessieren. Viel ist zu erfahren aus Kahlos Leben: 30 Operationen, Amputationen, Kinderlähmung, der Unfall, der ihr Leben verändern sollte, ihre intensiven Lieben nicht nur zu Diego Rivera, den sie gleich mehrmals heiratete, körperlicher und seelischer Schmerz, die Eifersucht, ihr Leben in der Kunstwelt – alles notierte Kahlo in einer individuellen, emotionalen Sprache in ihrem Tagebuch sowie in den (Liebes-) briefen. Von „Es macht mich so glücklich zu denken, dass ich dich liebe …“ bis: „Ich bin nichts wert. Ich kann nichts …“ nahm von Borsody die Zuhörer mit in Kahlos Leben.