Sportvereine in Nettetal : Welche Möglichkeiten der Sportclub Union Nettetal bietet

Nettetal Wer einen Breitensportverein sucht, ist beim SC Union Nettetal richtig. Dort können Männer und Frauen Fußball oder Tennis spielen oder Rad fahren. Eine Besonderheit: das Handbiking-Angebot.

Der Sportclub Union Nettetal , der sich einst aus dem Lobbericher SC und SV Union Breyell gründete, hat sich zu einem Breitensportverein entwickelt. Seine 1. Fußballmannschaft spielt in der Oberliga, der ranghöchsten Spielklasse. Sein vereinseigenes Sportgelände, die Christian-Rötzel-Kampfbahn, liegt an der Lobbericher Straße 69a. Das Vereinsheim hat sich zum Sportlertreff entwickelt; dort wird die dritte Halbzeit gefeiert. Das Training und die Betreuung wird in allen Bereichen groß geschrieben.

Fußball von der Senioren- über Altherren bis hin zur Jugendklasse, für Männer und Frauen. Als Wettkampf- und Freizeitsport in jedem Alter bietet sich Radfahren an. Tennis ist sowohl als Wettkampf- als auch als Freizeitsport möglich. Freitags gibt es zwischen 15 und 18 Uhr ein Schnuppertraining. Badminton ist für Könner und Einsteiger.

In der Radsportabteilung Handbiking. Bei den „Nettebikern“ kurbeln die Sportler mit Handicap ihre dreirädrigen Rollstühle mit der Kraft ihrer Arme an.

Der SC Union Nettetal hat ein Feriendorf auf seinem eigenen Gelände sowohl für Union-Jugendliche nutzbar, als auch für auswärtige Sportler. Dazu gehören fünf Häuser für 36 Gäste. Infos zu Preisen und zur Buchung außerhalb des Vereins gibt es per E-Mail an die Adresse: info@scunion-fussball.de. Für Kinder und Jugendliche hat der SC ein Beachvolleyballfeld eingerichtet; der jüngere Nachwuchs kann auf einem Spielplatz spielen.

Die Fußballer nutzen einen Kunstrasen, drei Rasenplätze im eigenen Stadion und einen Aschenplatz in Lobberich Schulzenburg an der Stadionstraße; die Tennisspieler fünf Courts auf der vereinseigenen Sportanlage an der Lobbericher Straße 69a. Die Straßenrennfahrer und Handbiker trainieren außerhalb des Stadions auf der Straße oder im niederländischen Radsportzentrum Venlo Herungerberg. Badminton wird in der Sporthalle des LSB-Feriendorfes Hinsbeck gespielt.