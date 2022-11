Faustballer von TuS Wickrath : Wickraths Faustballer – zwischen Aufstiegsambitionen und Lehrgeld

Die Faustballerinnen von TuS Wickrath sind in die Verbandsliga aufgestiegen. Foto: TuS Wickrath Foto: TuS Wickrath

Faustball Das Männerteam von TuS Wickrath ist trotz personeller Probleme gut in die Saison gestartet und peilt die Rückkehr in die Landesliga an. Das Frauenteam muss sich nach dem Aufstieg in der neuen Spielklasse erst zurechtfinden.

Beide Seniorenteams des TuS Wickrath spielen in dieser Hallensaison in einer neuen Spielklasse: die Männer nach dem Abstieg nun in der Bezirksliga, die Frauen nach dem Aufstieg in der Verbandsliga. Den besseren Start in die Saison erwischten die Männer – obwohl die Voraussetzungen nicht optimal waren. Am ersten Spieltags-Wochenende mit drei Partien standen dem TuS aus seinem sechsköpfigen Kader nur vier Feldspieler zur Verfügung. Normalerweise bestreitet man die Partien im Faustball mit fünf Spielern. „So etwas kommt vor. Technisch kann man auch mit vier Spielern spielen. In unserer Spielklasse geht es allerdings schon sehr taktisch zu. Wir spielen auf einem Handballfeld, wenn der Schlagmann präzise schlägt, kann er die Lücken finden“, sagt Sebastian Leppert, Abteilungsleiter für Faustball in Wickrath.

Trotz des personellen Nachteils gewann der TuS allerdings zwei seiner drei Spiele an diesem Wochenende, nur gegen den Leichlinger TV gab es einen 1:2-Niederlage. Die anderen Spiele gegen TV Voerde II (0:2) und Polizei SV Wuppertal (2:0) wurden gewonnen. „Das war schon sehr gut, mit dem Ergebnis sind wir zufrieden“, sagt Leppert und fügt an: „Da kann man ablesen, dass wir um den Aufstieg mitspielen können.“

Vor zwei Jahren gab es einen Umbruch in der Mannschaft, seitdem entwickele sich das Team aber kontinuierlich, sagt Leppert. „Wir sind unglücklich abgestiegen, die Mannschaft kann nun aus eigener Kraft den Wiederaufstieg schaffen. Das ist das Ziel“, sagt Leppert. Mit 4:2-Punkten belegt der TuS nach dem ersten von drei Spielwochenenden Platz zwei in der Bezirksliga.

Noch ohne Punkt nach drei Partien stehen die Frauen des Vereins da: 0:6-Zähler und der letzte Tabellenplatz sind aktuell für den TuS in der Verbandsliga notiert. „Unsere Damenmannschaft ist noch relativ jung, folgend treffen sie auf Gegner, die viel erfahrener sind. Da müssen sie Lehrgeld zahlen“, sagt Leppert. Für den Klassenerhalt müsste der TuS mindestens zwei Teams in der Tabelle hinter sich halten. Der Ligaerhalt sei zwar das Ziel, aber nicht um jeden Preis, betont der Abteilungsleiter: „Die Mannschaft hat noch viel Zeit vor sich und ihr Spiel entwickelt sich noch. Das Ziel lautet: Stabiler werden, Erfahrungen sammeln und lernen, Mannschaften taktisch zu lesen. Dann sind mittelfristig in drei bis vier Jahren die oberen Plätze in der Liga möglich.“

Was beim Spielplan der Frauen auffällt: Drei der zwölf Spieltage finden in der Wickrather Sporthalle statt – kein anderer Verein hat so häufig Heimrecht in der acht Mannschaften umfassenden Liga. „Das ist kein Zufall“, sagt Leppert, „Wickrath ist häufig Ausrichter, da andere Teams nicht genügend Hallenkapazitäten haben.“

Unterhalb der Seniorenteams nimmt Wickrath in dieser Saison mit einer männlichen U14 und U16 sowie einer weiblichen U14 am Spielbetrieb teil. „Wir versuchen wie alle Sportarten, unseren Sport nach der Corona-Zeit wieder ans Laufen zu bekommen. Das gelingt uns gut“, sagt Leppert. Sein Verein kooperiert mit Schulen, unter anderem der Realschule Wickrath. Leppert hofft jedoch, dass sich noch mehr Sportlehrer für Faustball öffnen – als Alternative im Schulsport zu Volleyball oder Völkerball. „Wir kommen dann gerne vorbei und zeigen unsere Sportart“, sagt Leppert.

(dbr)