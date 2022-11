Polizei sucht Person nach Unfallflucht : Polizei: Dreiste Unfallflucht in Lobberich

Lobberich „Eine besonders dreiste Unfallflucht“ nennt die Polizei das Verhalten eines Autofahrers nach einem Unfall am Donnerstag, 3. November, in Lobberich.

Eine 30-jährige Grefratherin hatte ihren Wagen am Rand der Straße „An St. Sebastian" geparkt und war zur hinteren linken Tür gegangen, um ein Kind aus dem Auto zu holen. In disem Moment, so berichtet die Polizei weiter, fuhr ein an dem geparkten Wagen vorbei. Da die 30-Jährige noch sehr eng an ihrem Wagen stand, wurde sie nicht berührt. Allerdings prallte das andere Fahrzeug gegen die geöffnete Tür und riss diese nach vorne um. Auch die Fahrertür wurde beschädigt. Der Unfallfahrer oder die Unfallfahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Nach den ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Opel Corsa handeln, womöglich silberfarben. Das Fahrzeug ist durch den Unfall beschädigt worden. Hinweise von Zeugen, auch auf ein Fahrzeug mit frischem Unfallschaden rechts, werden an die Rufnummer 02162 3770 erbeten.