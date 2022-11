Einsatz mit Hunden : Polizei hebt Waffenversteck in Wohnhaus aus

Schwalmtal Bei einer Hausdurchsuchung am Mittwochmorgen wurden unter anderem Messer, Wurfsterne und eine Armbrust gefunden. Doch das war keine Überraschung.

Messer, Wurfsterne und eine Armbrust; Das hat die Polizei am Mittwochmorgen bei einer Durchsuchung in Schwalmtal-Ungerath gefunden. Sie durchsuchten das Wohnhaus und die Nebengebäude in einem Objekt, in dem ein 38-jähriger Mann wohnte.