In Niederkrüchten-Elmpt endet eine Tradition : Nach 52 Jahren ruhen die Stricknadeln

Niederkrüchten Es gibt nur noch einen letzten Basar im Pfarrheim Elmpt am Wochenende 12. und 13. November. Warum der Elmpter Lepra-Strickkreis aufhört.

Eine Ära geht zu Ende. Zum letzten Mal wird die Lepra-Strickrunde der katholischen Frauengemeinschaft Elmpt am Wochenende 12. und 13. November die Türen des Pfarrheims an der Laurentiusstraße 10 für ihren Basar öffnen. Danach ist Schluss, nach 52 Jahren.

Am 8. September 1970 traf sich die Strickrunde zum ersten Mal. Maria Op ten Berg war die Initiatorin. 13 Frauen strickten, häkelten und bastelten. Nur zwei von ihnen leben heute noch. Bald wuchs die Gruppe auf mehr als 30 tatkräftige Frauen an. Die Erlöse und einige Produkte wie die gestrickten Decken gingen an den Verein „Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn. Die Häkeldecken wurden etwa in Erdbebengebieten genutzt oder für Menschen, die in Zelten untergebracht wurden.