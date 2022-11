Diebstahl in Kaarst : Senior in Kaarst bestohlen - Dieb hebt Geld von Debitkarte ab

Kaarst Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. In Kaarst wurde einem Senior die Geldbörse gestohlen - und später auch Geld. Die Details des Vorfalls.

Ein Senior erledigte am Freitag, 4. November, gegen 14.30 Uhr seine Einkäufe in einem Lebensmitteldiscounter an der Ludwig-Erhard-Straße. Auf dem dazugehörigen Parkplatz bemerkte er den Verlust seiner Geldbörse, die er zuvor in der Jackentasche mit sich geführt hatte. Kurz nach dem Diebstahl der Geldbörse, in der sich auch die Debitkarte des Kaarsters befunden hatte, wurde bereits ein dreistelliger Geldbetrag vom Konto des Seniors abgebucht.