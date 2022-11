Trainingslager in Erkelenz : Badminton-Trainingscamp mit Ex-Bundescoach Niesner

Badminton In der Erkelenzer Karl-Fischer-Halle lud Hans Werner Niesner zu einem mehrtägigen Trainingslager. Die Teilnehmer kamen aus ganz Deutschland. Das Event organisierte der Verein Bad Bears Hückelhoven.

Aus Berlin und vom Bodensee , aber auch aus Sachsen kamen Badminton-Interessierte zuletzt nach Erkelenz. Denn dort veranstaltet Hans Werner Niesner, einst hauptamtlicher Bundestrainer des Deutschen Badminton-Verbandes, inzwischen eines seiner mehreren Trainingscamps in Deutschland. Organisiert hatte die Veranstaltung der Badmintonverein Bad Bears Hückelhoven in Kooperation mit dem 1. BSC Erkelenz.

Der Kontakt zu Niesner kam 2021 zustande, als man selbst in Braunschweig an einem seiner Trainingslager teilnahm. „Damals sagte Hans Werner Niesner, dass er noch keinen Austragungsort für sein Silvestercamp hätte“, sagt Annika Köhler, zweite Vorsitzende der Bad Bears Hückelhoven. Also brachte sich der Hückelhovener Verein selbst als Ausrichter ins Spiel. „Für unseren Verein ist das toll, es macht uns etwas bekannter für neue Mitglieder“, sagt Köhler.

Und so fand zum Jahreswechsel 2021/22 das erste mehrtägige Trainingscamp in der Erkelenzer Karl-Fischer-Halle statt, nun gab es im Herbst die zweite Auflage – 28 Teilnehmer aus ganz Deutschland meldeten sich an, um mit Niesner und seinem Co-Trainer René Guiard intensive Trainingstage zu erleben. In zwölf Übungseinheiten und zusätzlichen Videosequenzen ging es über sechs Tage darum, an Technik, Taktik und Theorie zu arbeiten.