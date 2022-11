Aktion des Deutschen Judo-Bundes beim 1. JC Mönchengladbach : So kann der Sport geflüchteten Menschen Hoffnung stiften

Judo Beim 1. JC Mönchengladbach findet am kommenden Freitag die DJB-Aktion „Willkommen im Judo“ für Geflüchtete statt. Coach Vahid Sarlak, der selber vor über zehn Jahren aus dem Iran geflohen ist, möchte den Menschen auch mit seiner Geschichte helfen.

Miad Nosrati, Badr Aldin Alsbini, Ahmad Alerksosi, Vahid Sarlak: Sie alle haben eine Gemeinsamkeit. Alle vier haben ihre Heimat verlassen und als geflüchtete Menschen in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Bei der Integration hat ihnen der 1. JC Mönchengladbach geholfen. Während Nosrati, Alsbini und Alerksosi für die 2. Bundesliga-Mannschaft auf die Matte gehen, steht Sarlak daneben. Der 41-Jährige ist der Coach der Gladbacher. Vor 13 Jahren ist er aus politischen Gründen aus seiner Heimat – dem Iran – geflüchtet, seitdem hat er seine Familie in Teheran nicht mehr sehen können.

Um Geflüchteten den Weg in ein neues Leben zu erleichtern, hat der Deutsche Judo-Bund (DJB) gemeinsam mit dem Bund eine deutschlandweite Aktion mit dem Namen „Willkommen im Judo“ auf die Beine gestellt. Das Projekt soll Menschen mit Flucht-Erfahrungen an das Sportsystem in Deutschland heranführen und zu einer gelebten Willkommenskultur beitragen. Die im Sommer gestartete Aktion hat bereits in Berlin und Luckenau (Brandenburg) stattgefunden. Den dritten Stopp macht „Willkommen im Judo“ am kommenden Freitag, den 18. November, von 17.30 bis 21 Uhr beim 1. JC Mönchengladbach in der Jahnhalle.