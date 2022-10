Gefährliches Küchenmanöver : Toaster-Defekt löst Brand in Wohnhaus aus

Mettmann Beim Kochen ist Vorsicht geboten. Doch dass selbst harmlos erscheinende Küchengeräte wie ein Toaster zur Gefahr werden, ist eher die Seltenheit. In Mettmann sorgte dies vermutlich für einen Feuerwehr-Einsatz.

Am Samstag, 22. Oktober, ist gegen 14.40 Uhr ein Feuer in einem Einfamilienhaus an der Johannes-Flintrop-Straße in Mettmann ausgebrochen. Der 71-jährige Bewohner wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.