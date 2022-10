„Beachten Sie Recht und Gesetz“ : Waffen als Halloween-Accessoire? NRW-Innenminister spricht Warnung aus

Düsseldorf Halloween ist das Fest des Gruselns und viele erlauben sich schaurige Scherze. Doch bei einigen Kostümen versteht die Polizei keinen Spaß. Davor warnt jetzt der NRW-Innenminister Herbert Reul.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) warnt davor, an Halloween (31. Oktober) mit echt aussehenden Schusswaffen loszuziehen. Dann dürfe man sich über Ärger mit der Polizei nicht wundern.

„Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten – auch nicht an Halloween. Und so ist gegen Gruselmasken, Plastikäxte und Gummidolche sicher nichts einzuwenden“, sagte Reul der Deutschen Presse-Agentur.

„Wer aber glaubt, sich mit täuschend echt aussehenden Schusswaffen auf den Weg machen zu müssen, darf sich über Polizeikontrollen und eine Anzeige nicht wundern“, so der Minister weiter. Denn: Das Waffengesetz verbiete das Mitnehmen von sogenannten „Anscheinswaffen“. Reuls Rat: „Haben Sie Spaß, seien Sie gruselig, aber beachten Sie Recht und Gesetz.“

Immer wieder appelliert die Polizei, auf unangemessene Aktionen zu verzichten. Fälle von Böllern im Briefkasten, herausgezogenen Sträuchern oder abgetretenen Autospiegeln bearbeiten die Behörden in der Regel als Sachbeschädigungen. Und das kann strafrechtliche Konsequenzen haben.

Die Tradition von Halloween hat wohl ihre Wurzeln in der keltischen Mythologie. Der Überlieferung nach treiben im Herbst Geister und Dämonen ihr Unwesen. Gefeiert wird Halloween heutzutage am Abend vor Allerheiligen („All Hallows' Eve“), dem Festtag, an dem Katholiken der Verstorbenen gedenken.